В России продали максимальное количество премиальных автомобилей

«Автостат»: в России продали больше 15 тысяч новых премиальных автомобилей

В октябре 2024 года россияне купили 15 663 новых премиальных автомобиля. Об этом сообщило агентство «Автостат».

Отмечается, что это стало максимальным результатом за последние семь месяцев. В марте было реализовано 19 тысяч 95 таких транспортных средств. Кроме того, на долю luxury-сегмента в октябре пришлось 9,2 процента от всех продаж новых легковушек. В сентябре речь шла о 9,3 процента.

Ранее сообщалось, что в первый месяц осени в России 34 процента всех купленных люксовых автомобилей с пробегом пришлось на марку Bentley. Было приобретено 68 таких автомашин. Всего в сентябре жители РФ купили 198 подержанных автомобилей категории luxury.

Также известно, что в первый месяц осени в России продали 14 тысяч 63 новых премиум-автомобиля. На тот момент продажи данного вида машин росли третий месяц подряд.