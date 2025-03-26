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12:54, 26 марта 2025Мир

Песков прокомментировал условия Кремля по черноморской инициативе

Песков: Условия Москвы по черноморской инициативе не изменились
Владислав Китов (редактор отдела Мир)

Фото: Константин Михальчевский / РИА Новости

Россия предложила США те же условия для реализации черноморской инициативы, которые уже содержались в предыдущем соглашении, но не были выполнены. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Фактически, это те же условия, которая включала в себя черноморская инициатива при гарантиях господина [генерального секретаря ООН Антониу] Гуттериша, которая работала определенное время», — сказал представитель Кремля.

Он отметил, что в прошлый раз условия российской стороны не выполнялись. Тем не менее Песков выразил надежду, что сейчас «справедливость восторжествует».

25 марта Кремль выпустил заявление по итогам переговоров экспертных групп России и США в Эр-Рияде. В нем говорится, что условием для вступления черноморской инициативы в силу является снятие санкционных ограничений с российских финансовых организаций, которые участвуют в торговле продовольствием.

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