Песков рассказал о дальнейшем пути отношений России и США

Песков: Между Россией и США в ходе контактов сложились конструктивные отношения

Между Россией и США в ходе контактов сложились конструктивные отношения, страны должны дальше идти этим путем. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог, и результативно при этом», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. По его словам, они идут весьма интенсивно.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в США к месту своей службы. Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении Дарчиева на пост посла в Соединенных Штатах 6 марта.