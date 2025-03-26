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12:52, 26 марта 2025Мир

Песков рассказал о дальнейшем пути отношений России и США

Песков: Между Россией и США в ходе контактов сложились конструктивные отношения
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Shatokhina Natalia / Globallookpress.com

Между Россией и США в ходе контактов сложились конструктивные отношения, страны должны дальше идти этим путем. Такое заявление сделал пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Мы удовлетворены тем, насколько прагматично и конструктивно развивается наш диалог, и результативно при этом», — отметил представитель Кремля.

Песков добавил, что контакты между Москвой и Вашингтоном продолжаются. По его словам, они идут весьма интенсивно.

Ранее посол России в Вашингтоне Александр Дарчиев отправился в США к месту своей службы. Президент России Владимир Путин подписал приказ о назначении Дарчиева на пост посла в Соединенных Штатах 6 марта.

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