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15:38, 26 марта 2025Экономика

Подсчитан возможный ущерб от весеннего паводка в России

РНПК: Ущерб от весеннего паводка в России составит до 5 млрд рублей
Александра Качан (Редактор)

Фото: Ilya Moskovets / URA.RU / Globallookpress.com

В 2025 году общий ущерб от весеннего паводка в России составит до 5 миллиардов рублей. Такой прогноз дали эксперты Российской национальной перестраховочной компании (РНПК), передает «РИА Новости».

Для оценки специалисты использовали данные справки Росгидромета об ожидаемом характере весеннего половодья на реках Российской Федерации и возможном притоке воды в крупные водохранилища во втором квартале года. Расчет подготовили с помощью специальной системы моделирования землетрясений и наводнений. При анализе учли возможное превышение многолетней нормы воды в реках при весеннем половодье.

Согласно прогнозу, наибольший ущерб может получить Омская область — финансовые потери составят миллиард рублей, пострадают 1,3 тысячи объектов. На втором месте окажутся Тюменская область (900 миллионов, 2000 объектов) и Республика Саха (900 миллионов, 1,7 тысячи объектов), а на третьем — Алтайский край (560 миллионов, 3000 объектов).

Также серьезно могут пострадать Челябинская область (500 миллионов рублей), Башкирия (340 миллионов), Самарская область (220 миллионов), Хабаровский край (180 миллионов), Иркутская область (130 миллионов) и Сахалин (110 миллионов). Наименьший ущерб возможен в Пермском крае (70 миллионов рублей, 500 объектов).

Ранее в Иркутской области из-за паводка подтопило 29 жилых домов и 192 дачных участка.

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