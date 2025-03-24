В российском регионе затопило более ста участков

В Иркутской области из-за паводка подтопило более 190 дачных участков

В Иркутской области из-за паводка подтоплены 29 жилых домов и 192 приусадебных участка. Об этом у себя в Telegram-канале сообщил губернатор региона Игорь Кобзев.

В Иркутском районе затоплено 178 участков и 28 домов, в Эхирит-Булагатском — один участок, в Качугском — четыре участка и один дом, в Шелеховском — три участка, в Усольском — два участка, в Баяндаевском — четыре участка. Оперативные службы продолжают круглосуточную работу, отметил Кобзев.

Обстановка осложняется теплой погодой и таянием снега. В Хомутовском муниципальном округе в воскресенье, 23 марта, ввели режим чрезвычайной ситуации (ЧС) локального характера. В селе Хомутово было подтоплено девять жилых домов по улицам Изумрудной, Сельской, Терновой, Просторной, Ракитной, Крестьянской, в переулках Западном и Сельском. Также подтоплены 39 приусадебных участков.

В деревне Куда Хомутовского муниципального образования подтоплен один участок, в деревне Талька — два. В деревне Турская Оекского округа подтоплена одна улица. В Уриковском муниципальном образовании подтоплены два домохозяйства и 48 придомовых территорий.

Ранее под угрозой подтопления оказались 120 жилых домов в городе Минусинске Красноярского края. Там вода вышла из русла реки Минусинки, из-за чего произошел размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса.