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18:13, 19 марта 2025Экономика

Сотня домов в российском городе оказалась под угрозой подтопления

В Минусинске 120 домов оказались под угрозой подтопления
Александра Качан (Редактор)

Кадр: ГУ МЧС по Красноярскому краю

В городе Минусинске Красноярского края 120 жилых домов оказались под угрозой подтопления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Опасность возникла из-за резкого потепления и таяния снега. Вода вышла из русла реки Минусинка, произошел размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. Для оказания помощи местным жителям в город направилась аэромобильная группировка спасателей.

Ранее в городе Аше Челябинской области отключили электричество из-за паводка. Меру приняли во избежание ударов током. Паводок был вызван подъемом воды в реке Сим в районе населенных пунктов Аминовка и Козинский, расположенных в восточной части города.

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