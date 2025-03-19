Сотня домов в российском городе оказалась под угрозой подтопления

В Минусинске 120 домов оказались под угрозой подтопления

В городе Минусинске Красноярского края 120 жилых домов оказались под угрозой подтопления. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

Опасность возникла из-за резкого потепления и таяния снега. Вода вышла из русла реки Минусинка, произошел размыв земляной насыпи со стороны населенного пункта Малая Минуса. Для оказания помощи местным жителям в город направилась аэромобильная группировка спасателей.

Ранее в городе Аше Челябинской области отключили электричество из-за паводка. Меру приняли во избежание ударов током. Паводок был вызван подъемом воды в реке Сим в районе населенных пунктов Аминовка и Козинский, расположенных в восточной части города.