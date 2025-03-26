Появились подробности о застрявших в Колумбии футболистах молодежной сборной России

Семь застрявших в Колумбии российских футболистов не смогли вылететь из страны

Семь застрявших в Колумбии футболистов молодежной сборной России до сих пор не смогли вылететь из страны. Подробности о ситуации появились в Telegram-канале журналиста Максима Алланазарова.

Отмечается, что большая часть спортсменов уже вылетела на родину. В четверг, 27 марта, они должны вернуться в расположение своих клубов.

«Чобанов, Зорин, Кирш, Москвичев, Козлов, Дмитриев, Дегтев постараются покинуть Колумбию завтра (27 марта), — пишет Алланазаров. — <…> Видимо, никто из пацанов за свои клубы в ближайшем туре не сыграет».

По его словам, у большинства россиян были билеты, но уже в аэропорту им сказали, что на их рейсе овербукинг.

Ранее футболисты молодежной сборной России застряли в городе Кали в Колумбии из-за поломки самолета. Спортсмены провели в одной из самых опасных стран мира по уровню преступности два товарищеских матча, после чего планировали вылететь в Боготу, а затем в Стамбул.