Правительство Гагаузии призвало парламент принять меры

Члены исполнительного комитета Гагаузии считают, что парламенту необходимо потребовать от Кишинева освобождения Евгении Гуцул. Обращение опубликовано на сайте правительства Гагаузии.
«Мы призываем вас потребовать у правящей партии («Действие и солидарность» — прим. «Ленты.ру») прекратить политические репрессии против официальных представителей власти автономии и потребовать свободы главы автономно-территориальной области Гагаузия Евгении Гуцул», — написано в обращении.
Также упоминается, что политика давления на руководство Гагаузии со стороны молдавских властей носит системный и целенаправленный характер. Члены исполнительного комитета Гагаузии называют действия Молдавии «откровенным актом политических репрессий».
Ранее сообщалось, что главу Гагаузской автономии задержали в аэропорту Кишинева.