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13:47, 26 марта 2025Бывший СССР

Правительство Гагаузии призвало парламент принять меры

Правительство Гагаузии призвало парламент потребовать освобождения Гуцул
Анастасия Дубова (редактор отдела БСССР)
Евгения Гуцул

Евгения Гуцул. Фото: Ирина Бужор / Коммерсантъ

Члены исполнительного комитета Гагаузии считают, что парламенту необходимо потребовать от Кишинева освобождения Евгении Гуцул. Обращение опубликовано на сайте правительства Гагаузии.

«Мы призываем вас потребовать у правящей партии («Действие и солидарность» — прим. «Ленты.ру») прекратить политические репрессии против официальных представителей власти автономии и потребовать свободы главы автономно-территориальной области Гагаузия Евгении Гуцул», — написано в обращении.

Также упоминается, что политика давления на руководство Гагаузии со стороны молдавских властей носит системный и целенаправленный характер. Члены исполнительного комитета Гагаузии называют действия Молдавии «откровенным актом политических репрессий».

Ранее сообщалось, что главу Гагаузской автономии задержали в аэропорту Кишинева.

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