Правительство Гагаузии призвало парламент принять меры

Правительство Гагаузии призвало парламент потребовать освобождения Гуцул

Члены исполнительного комитета Гагаузии считают, что парламенту необходимо потребовать от Кишинева освобождения Евгении Гуцул. Обращение опубликовано на сайте правительства Гагаузии.

«Мы призываем вас потребовать у правящей партии («Действие и солидарность» — прим. «Ленты.ру») прекратить политические репрессии против официальных представителей власти автономии и потребовать свободы главы автономно-территориальной области Гагаузия Евгении Гуцул», — написано в обращении.

Также упоминается, что политика давления на руководство Гагаузии со стороны молдавских властей носит системный и целенаправленный характер. Члены исполнительного комитета Гагаузии называют действия Молдавии «откровенным актом политических репрессий».

Ранее сообщалось, что главу Гагаузской автономии задержали в аэропорту Кишинева.