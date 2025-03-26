Представитель участника шоу «Голос» прокомментировал его задержание

РИА Новости: Представителя Эмиля Кадырова шокировал интерес следствия к артисту

Представитель участника проекта «Голос» Эмиля Кадырова заявил, что интерес следователей к певцу по уголовному делу о хищении шокировал менеджмент артиста. Его слова приводит РИА Новости.

«Для всего менеджмента это шокирующая новость», — отметил собеседник агентства, отказавшись от дополнительных комментариев.

Сообщается, что следователи начали допрос Кадырова. Ранее стало известно, что артиста задержали в Москве по подозрению в хищении 1,3 миллиона рублей вместе со знакомой, которая работает заместителем художественного руководителя киноконцертного зала «Эльдар». Они организовывали там фейковые концерты, билеты на которые продавали через «Пушкинские карты». При этом выступления не проводились, а концертный зал получал переводы из бюджета.