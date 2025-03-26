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15:58, 26 марта 2025Мир

Путин внес на ратификацию договор о партнерстве с Ираном

Путин внес на рассмотрение ФС договор о стратегическом партнерстве РФ с Ираном
Виктория Кондратьева
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Rouzbeh Fouladi / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Президент России Владимир Путин внес на рассмотрение палатами Федерального собрания вопрос о ратификации договора о всеобъемлющем стратегическом партнерстве с Ираном. Соответствующее распоряжение размещено на сайте официального опубликования правовых актов.

В документе указано, что глава государства назначил заместителя министра иностранных дел России Руденко Андрея официальным представителем президента Российской Федерации при рассмотрении палатами ФС вопроса о ратификации договора.

17 января Владимир Путин и президент Ирана Масуд Пезешкиан подписали в Кремле договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве. По словам лидеров двух стран, договор охватывает такие сферы, как оборона, энергетика, финансы, промышленность, культура, наука, а также борьба с терроризмом во всем мире.

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