Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
18:34, 26 марта 2025Мир

Путин высказался о друзьях России

Путин: У России очень много друзей во всем мире
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Sputnik / Mikhail Metzel / Pool / Reuters

У России очень много друзей во всем мире. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«У нас очень много друзей везде: и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге — во всем мире», — отметил глава государства.

Путин добавил, что в западных странах есть люди, которые не понимают Россию, однако это не мешает стране развиваться. По мнению президента, это должно быть стимулом для увеличения количества людей, которые понимают Москву и хотят жить с ней в мире и дружбе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим большим другом. Российский лидер подчеркнул, что российско-китайские отношения строятся на полном доверии сторон.

    Обсудить
    Последние новости

    «Сахарного олигарха» задержали в Москве. После начала СВО и санкций он доказывал, что не входит в ближайшее окружение Путина

    Россия обвиняет Украину в нарушении режима прекращения огня по энергообъектам. Киев не признает это

    Заочный арест рассказавшего о расправах над пленными литовского наемника признали законным

    Залужный высказался о шансах ВСУ «дойти до Москвы»

    Доктор Мясников назвал четыре греха против здорового образа жизни

    Зеленский прибыл во Францию на встречу с Макроном

    Жительница российского региона рассказала об угрожавших расстрелять детей бойцах ВСУ

    Турист упал с каяка в кишащую крокодилами реку и пропал без вести

    Инфраструктуру Дальнего Востока задумали развивать за счет нового транзитного сбора

    На ЗАЭС назвали ложью сообщения Киева о повреждении резервуара

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше