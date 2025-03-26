Путин высказался о друзьях России

Путин: У России очень много друзей во всем мире

У России очень много друзей во всем мире. С таким заявлением выступил российский президент Владимир Путин, передает РИА Новости.

«У нас очень много друзей везде: и на западе, и на востоке, и на севере, и на юге — во всем мире», — отметил глава государства.

Путин добавил, что в западных странах есть люди, которые не понимают Россию, однако это не мешает стране развиваться. По мнению президента, это должно быть стимулом для увеличения количества людей, которые понимают Москву и хотят жить с ней в мире и дружбе.

Ранее президент России Владимир Путин назвал председателя КНР Си Цзиньпина своим большим другом. Российский лидер подчеркнул, что российско-китайские отношения строятся на полном доверии сторон.