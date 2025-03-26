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02:32, 26 марта 2025Мир

Россия поднимет вопрос убийства российских журналистов в СБ ООН

РФ на заседании СБ ООН 26 марта поднимет вопрос убийства российских журналистов
Евгений Силаев
Евгений Силаев (Ночной линейный редактор)

Фото: Валерий Шарифулин / РИА Новости

Россия на заседании Совета Безопасности Организациии Объединенных Наций (СБ ООН), которое состоится в среду, 26 марта, поднимет вопрос убийства российских военных в зоне проведения специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом сообщило РИА Новости.

Заседание пройдет в 17:00 по московскому времени. В постоянном представительстве РФ при ООН отметили, что «обязательно поднимут» вопрос убийства российских журналистов.

Также члены СБ ООН обсудят последние переговоры России и США по урегулированию конфликта на Украине.

28-летний военный корреспондент телеканала «Известия» Алексей Федорчак погиб 24 марта в результате артиллерийского удара Вооруженных сил Украины в Луганской народной республике (ЛНР). Также жертвами украинской атаки стали оператор и водитель «Звезды» — Андрей Панов и Александр Сиркели.

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