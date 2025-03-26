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13:39, 26 марта 2025Экономика

Россиян предупредили об опасности при запуске электросамоката после зимы

Преподаватель МИРЭА Шутов: Оставлять электросамокат на зарядке надолго опасно
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Пелагия Тихонова / РИА Новости

С началом весны многие владельцы электросамокатов возвращаются к активному использованию этого транспортного средства. Между тем их неправильное хранение в несезонный период способно привести к ряду серьезных проблем. Об опасностях россиян предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, одна из наиболее распространенных ошибок — надолго оставлять самокат на зарядке. «Это приводит к его постепенному разряду и деградации, что сокращает срок службы батареи и может потребовать ее замены. Важно регулярно проверять уровень заряда аккумулятора и хранить его отдельно от устройства, соблюдая рекомендуемые условия температуры и влажности», — объяснил он.

Помимо этого, опасно хранить транспортное средство в сыром или влажном месте: влага проникает внутрь механизмов и вызывает коррозию тормозов и подвески. Наиболее уязвимы к этому тормозные колодки и подшипники, которые могут начать скрипеть или вовсе отказать во время движения. Перед началом езды на электросамокате весной Шутов призвал тщательно проверить все движущиеся части на наличие признаков износа или повреждений.

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Внимание следует уделить шинам и амортизаторам. Низкие температуры способны повредить резину и сделать ее менее гибкой и устойчивой к нагрузкам. В результате это может привести к ухудшению сцепления с поверхностью дороги и повышенному риску аварии. Эксперт порекомендовал удостовериться, что шины имеют достаточное давление и не потеряли эластичность, а амортизаторы работают плавно и без посторонних звуков.

«Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и готов к работе. Проверьте состояние тормозов, проведя тестовый заезд на небольшой скорости. Обратите внимание на плавность хода и отсутствие посторонних шумов в подвеске. Наконец, не забудьте проверить крепления и соединения всех деталей самоката. Любое ослабленное крепление может стать источником опасности во время поездки», — подытожил Шутов. При обнаружении любых проблем он посоветовал обратиться в сервисный центр, чтобы провести диагностику и ремонт транспортного средства.

Ранее стало известно, что в Госдуме захотели запретить самокатчикам ездить по тротуарам.

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