Россиян предупредили об опасности при запуске электросамоката после зимы

Преподаватель МИРЭА Шутов: Оставлять электросамокат на зарядке надолго опасно

С началом весны многие владельцы электросамокатов возвращаются к активному использованию этого транспортного средства. Между тем их неправильное хранение в несезонный период способно привести к ряду серьезных проблем. Об опасностях россиян предупредил преподаватель кафедры КБ-1 «Защита информации» РТУ МИРЭА Василий Шутов в беседе с «Газетой.Ru».

По словам эксперта, одна из наиболее распространенных ошибок — надолго оставлять самокат на зарядке. «Это приводит к его постепенному разряду и деградации, что сокращает срок службы батареи и может потребовать ее замены. Важно регулярно проверять уровень заряда аккумулятора и хранить его отдельно от устройства, соблюдая рекомендуемые условия температуры и влажности», — объяснил он.

Помимо этого, опасно хранить транспортное средство в сыром или влажном месте: влага проникает внутрь механизмов и вызывает коррозию тормозов и подвески. Наиболее уязвимы к этому тормозные колодки и подшипники, которые могут начать скрипеть или вовсе отказать во время движения. Перед началом езды на электросамокате весной Шутов призвал тщательно проверить все движущиеся части на наличие признаков износа или повреждений.

Внимание следует уделить шинам и амортизаторам. Низкие температуры способны повредить резину и сделать ее менее гибкой и устойчивой к нагрузкам. В результате это может привести к ухудшению сцепления с поверхностью дороги и повышенному риску аварии. Эксперт порекомендовал удостовериться, что шины имеют достаточное давление и не потеряли эластичность, а амортизаторы работают плавно и без посторонних звуков.

«Убедитесь, что аккумулятор полностью заряжен и готов к работе. Проверьте состояние тормозов, проведя тестовый заезд на небольшой скорости. Обратите внимание на плавность хода и отсутствие посторонних шумов в подвеске. Наконец, не забудьте проверить крепления и соединения всех деталей самоката. Любое ослабленное крепление может стать источником опасности во время поездки», — подытожил Шутов. При обнаружении любых проблем он посоветовал обратиться в сервисный центр, чтобы провести диагностику и ремонт транспортного средства.

Ранее стало известно, что в Госдуме захотели запретить самокатчикам ездить по тротуарам.