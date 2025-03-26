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06:30, 26 марта 2025Забота о себеЭксклюзив

Россиян предупредили об опасной для здоровья ошибке при приготовлении блюд

Эксперт по питанию Быстров предупредил об опасной ошибке в приготовлении гороха
Наталия Белова
Наталия Белова (Корреспондент отдела оперативной информации)

Фото: Aleksei Isachenko / Shutterstock / Fotodom

Люди часто пренебрегают замачиванием риса, гороха и фасоли перед приготовлением блюд — эта ошибка может быть опасной для здоровья, предупредил в разговоре с «Лентой.ру» доцент кафедры индустрии общественного питания, гостиничного бизнеса и сервиса Университета РОСБИОТЕХ Дмитрий Быстров.

«Цельные зерна и бобовые содержат фитиновую кислоту, связывающую фосфор, который при попадании в организм в не расщепленном виде неправильно всасывается. Недостаточная обработка зерновых и бобовых приводит к тому, что фитиновая кислота соединяется в кишечнике с кальцием, магнием, медью, железом и цинком, тем самым препятствуя их усвоению и создавая условия для нарушения кальциево-фосфорного обмена», — объяснил эксперт.

По его словам, длительное нахождение в воде позволяет энзимам, лактобактериям и другим микроорганизмам расщепить и частично нейтрализовать фитиновую кислоту. Остальная часть нейтрализуется уже при варке.

«Замачивать нужно в теплой воде, это способствует выработке энзимов, — рекомендовал Быстров. — Действие этих микроэлементов повышает количество витаминов, особенно витаминов группы В. Время замачивания зависит от вида зерна и его обработки. Например, цельное зерно требует более длительного замачивания, чем дробленая крупа или хлопья того же вида».

Ранее гастроэнтеролог, терапевт Ольга Помойнецкая посоветовала россиянам отказаться от овсянки на завтрак. Она объяснила, что, если добавить в кашу фрукты, сахар, мед и орехи, она станет настоящей инсулиновой бомбой.

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