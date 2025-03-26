Российский священник с матерью вломились в квартиру соседки из-за громкого смеха

В Калининграде священник с матерью вломились в квартиру соседки из-за смеха

В Калининграде священник с матерью вломились в квартиру соседки из-за громкого смеха. Об этом сообщил Telegram-канал «Калининград с огоньком».

По данным российского издания, девушка с подругой веселились у себя на кухне и записывали шутливый видеоролик. Внезапно к ним зашли женщина с мужчиной. Незваные гости оскорбляли хозяек.

Мужчина ударил одну из девушек. Свой визит соседи объяснили тем, что их детям мешал хохот, раздававшийся из квартиры.

В отделе Калининградской епархии отметили, что знают об инциденте с участием священнослужителя.

«На данный момент иерей <...> отстранен от священнослужения. В ближайшее время будет рассмотрен вопрос о его наказании за содеянное», — разъяснили в епархии.

Ранее сообщалось, что в Москве священник избил прихожанина. Пострадавший пояснил, что пытался сфотографировать иконостас.