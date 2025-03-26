Интернет и СМИ
ВсеИнтернетКиберпреступностьCoцсетиМемыРекламаПрессаТВ и радиоФактчекинг
11:48, 26 марта 2025Интернет и СМИЭксклюзив

Удары по российским журналистам в зоне СВО назвали целенаправленными

Глава СЖР Соловьев назвал удары по журналистам из РФ на СВО целенаправленными
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Удары по российским журналистам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были целенаправленными, считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я подробно пообщался с коллегами из "Известий". То, что произошло в понедельник, 24 марта, действительно можно считать целенаправленным убийством российских журналистов. Потому что их явно вели украинские дроны. После этого по их автомобилю был нанесен удар двумя снарядами HIMARS. Это высокоточные очень дорогие снаряды, которые выпускаются обычно при поддержке западных спутников, при поддержке западных специалистов. Наверняка через оптику было видно, что работают съемочные группы», — поделился Соловьев.

Глава СЖР рассказал, что на месте удара ВСУ 24 марты было две съемочные группы: телеканала «Звезда» и «Известий».

«На груди у Александра Федорчука была надпись "Пресса". Хотя очень многие наши коллеги эту надпись стараются не носить с 2014 года, потому что сразу становишься целью для снайперов и операторов дронов. Явно было, что их вели и специально по ним ударили, чтобы убить журналистов», — добавил он.

К сожалению, мы имеем дело с очень подлым врагом, который вопреки всем международным соглашениям, старается убить журналистов

Владимир Соловьевпредседатель Союза журналистов России (СЖР)

Ранее блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта, заявил о гибели в Белгородской области военкора Первого канала Анны Прокофьевой. Первый канал подтвердил гибель журналиста. Съемочная группа телеканала подорвалась на мине противника. С Прокофьевой находился оператор Дмитрий Волков, он был ранен.

24 марта стало известно, что в результате украинской атаки в зоне спецоперации погибли трое сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение.

    Обсудить
    Последние новости

    В Курской области уничтожили редчайшую британскую бронемашину. Чем она примечательна?

    Россиянин пожаловался на дергающийся Changan CS55

    Более миллиона рублей похитили через продажу билетов на несуществующий концерт в Москве

    Власти Молдавии обвинили в незаконном задержании главы Гагаузии

    Семейные ссоры массово помешали получить переселенцам из Курска новое жилье

    Хинштейн отреагировал на смерть журналистки Первого канала в Курской области

    Российский командир рассказал о постепенной сдаче ВСУ последних позиций в Курской области

    Валя Карнавал снялась в экстремально коротких шортах

    В Эстонии осудили гражданина России по обвинению в шпионаже

    Удары по российским журналистам в зоне СВО назвали целенаправленными

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше