Удары по российским журналистам в зоне СВО назвали целенаправленными

Глава СЖР Соловьев назвал удары по журналистам из РФ на СВО целенаправленными

Удары по российским журналистам в зоне проведения специальной военной операции (СВО) были целенаправленными, считает председатель Союза журналистов России (СЖР) Владимир Соловьев. Своим мнением он поделился в разговоре с «Лентой.ру».

«Я подробно пообщался с коллегами из "Известий". То, что произошло в понедельник, 24 марта, действительно можно считать целенаправленным убийством российских журналистов. Потому что их явно вели украинские дроны. После этого по их автомобилю был нанесен удар двумя снарядами HIMARS. Это высокоточные очень дорогие снаряды, которые выпускаются обычно при поддержке западных спутников, при поддержке западных специалистов. Наверняка через оптику было видно, что работают съемочные группы», — поделился Соловьев.

Глава СЖР рассказал, что на месте удара ВСУ 24 марты было две съемочные группы: телеканала «Звезда» и «Известий».

«На груди у Александра Федорчука была надпись "Пресса". Хотя очень многие наши коллеги эту надпись стараются не носить с 2014 года, потому что сразу становишься целью для снайперов и операторов дронов. Явно было, что их вели и специально по ним ударили, чтобы убить журналистов», — добавил он.

К сожалению, мы имеем дело с очень подлым врагом, который вопреки всем международным соглашениям, старается убить журналистов Владимир Соловьев председатель Союза журналистов России (СЖР)

Ранее блогер Владимир Романов, освещающий ход российско-украинского конфликта, заявил о гибели в Белгородской области военкора Первого канала Анны Прокофьевой. Первый канал подтвердил гибель журналиста. Съемочная группа телеканала подорвалась на мине противника. С Прокофьевой находился оператор Дмитрий Волков, он был ранен.

24 марта стало известно, что в результате украинской атаки в зоне спецоперации погибли трое сотрудников российских СМИ — корреспондент «Известий» Александр Федорчак, оператор и водитель телеканала «Звезда» Андрей Панов и Александр Сиркели. Корреспондент «Звезды» Никита Гольдин получил тяжелое ранение.