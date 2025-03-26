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10:26, 26 марта 2025Наука и техника

В Китае представят электромагнитную систему для запуска ракет

SCMP: Galactic Energy представит электромагнитную систему для запуска ракет
Иван Потапов
Иван Потапов

Фото: Cnsphoto / Reuters

Китайская компания Galactic Energy планирует к 2028 году представить первую в мире электромагнитную систему для запуска ракет космического назначения. Об этом сообщает газета газета South China Morning Post (SCMP).

Установка, использующая принципы работы маглева, получит сверхпроводящие магниты, позволяющие носителю разогнаться до сверхзвуковой скорости еще до запуска его двигателя. Система будет отличаться низкой шумностью и позволит сэкономить на ракетном топливе.

В июне 2022 года генеральный конструктор корпорации «Московский институт теплотехники» (МИТ), создавшей межконтинентальные баллистические ракеты, Юрий Соломонов сообщил о планах строительства трассы для поезда на магнитной подушке (маглев). Объект планировалось построить в одном из северо-западных регионов России. Его ввод в эксплуатацию намечался на 2025 год.

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