Создатель ядерной «Булавы» построит трассу для маглева

Генконструктор Соломонов заявил, что МИТ построит трассу для маглева

Корпорация «Московский институт теплотехники» (МИТ), создавшая межконтинентальные баллистические ракеты (МБР) «Тополь», «Тополь-М», «Ярс» и «Булава», построит трассу для поезда на магнитной подушке (маглев). Об этом генеральный конструктор предприятия Юрий Соломонов сообщил ТАСС.

По его словам, трасса будет построена в одном из северо-западных регионов России. Ее ввод в эксплуатацию намечен на 2025 год. Соглашение на проведение необходимых работ планируется подписать в июне. «Мы сейчас в стадии подписания соглашения первой трассы», — сказал генконструктор МИТ.

В феврале 2021 года он сообщил, что в МИТ разработали маглев, способный, в частности, работать в беспилотном режиме.

В ноябре 2020 года Соломонов назвал ядерное оружие благом.

В декабре 2018 года он заявил, что современное промышленное оборудование, используемое российскими предприятиями, в большинстве случаев иностранного происхождения.