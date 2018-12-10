В России не нашли российского оборудования

Современное промышленное оборудование, используемое российскими предприятиями, в большинстве случаев иностранного происхождения, заявил «Коммерсанту» академик РАН, генеральный конструктор Московского института теплотехники (МИТ) Юрий Соломонов.

Эксперт отметил, что производственно-технологическая база, которая «была у нас в 1990-е годы и во многом была утрачена по разным причинам», потребовала восстановления.

«В значительной степени был обновлен парк оборудования, причем самого современного. И не надо ничего скрывать: оборудование было в большинстве случаев иностранным, хотя было и российское, но процент его был очень невелик», — сказал генконструктор.

По его словам, «это оборудование, естественно, оказалось востребованным для решения задачи по диверсификации продукции ОПК (оборонно-промышленный комплекс — прим. «Ленты.ру»)».

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Соломонов отмечает, что диверсификация ОПК сталкивается с двумя проблемами. «Первая — это, собственно, сама диверсификация. Вторая куда сложнее. Мы живем в непростое время, связанное с агрессивным взаимоотношением нашей страны с Западом. Это все упирается в импортозамещение», — заметил академик.

Он привел пример, согласно которому «в области медицины ежегодно закупается оборудование на не один десяток миллиардов рублей». «А я по своему опыту знаю, что в 1990-е годы, несмотря на ужасные по сути своей отношения государства и промышленности, мы успешно освоили и изготовили рентгенодиагностическое оборудование фирмы Philips Medicine System. И добились уровня русификации того оборудования практически 90 процентов», — добавил эксперт.

В ноябре президент России Владимир Путин выразил недовольство слишком медленной работой по диверсификации ОПК. Глава государства подчеркнул, что к 2020 году объем гражданской продукции предприятий ОПК должен составить 17 процентов, к 2025 году — 30 процентов, а к 2030 году — 50 процентов.

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