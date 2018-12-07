Россия захотела «Мир»

Компания «Алмаз-Антей» может создать аналоги глубоководных аппаратов «Мир», заявил «Известиям» президент Ассоциации полярников, спецпредставитель президента России по международному сотрудничеству в Арктике, член-корреспондент Российской академии наук Артур Чилингаров.

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«Есть и проекты, и идеи, каким образом можно восстановить "Миры". Может быть, даже не сами "Миры", а их аналоги, ведь этим аппаратам уже более 30 лет», — сказал специалист.

По его словам, компания «Алмаз-Антей» (производитель зенитных ракетных систем С-400) может «изготовить оборудование для погружения в Марианскую впадину, но нужно заниматься его разработкой». «То есть аппарат, который может выдержать такое огромное давление, "Алмаз-Антей" сделать сможет — нужно только конструкторское решение», — отметил президент Ассоциации полярников.

Он добавил, что «есть люди, которые нам верят, если мы возьмемся за это дело — доведем его до конца».

Согласно данным газеты, конструкторское решение по созданию аналога «Мира» обсуждается в бюро «Малахит».

Два советских научно-исследовательских глубоководных обитаемых аппарата «Мир» способны погружаться на глубину более шести километров. Техника изготовлена в 1987 году финской компанией Rauma-Repola Oceanics. Стоимость каждого из «Миров» на момент создания оценивалась в 19 миллионов долларов. В настоящее время один из аппаратов находится в музее, тогда как второй — на зафрахтованном судне «Академик Мстислав Келдыш». Техника требует капитального ремонта.

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