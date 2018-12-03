Россия захотела трубу Т-204

России для создания новых самолетов необходима аэродинамическая труба Т-204, сообщил «Российской газете» генеральный директор Центрального аэрогидродинамического института член-корреспондент РАН Кирилл Сыпало.

По его словам, в институте «модернизируются практически все установки» и планируется строительство новых аэродинамических труб. «Мы подошли к пределам развития технологий. Нам требуются все более натурные условия эксперимента с учетом того, что летный эксперимент всегда дороже, чем трубный. Поэтому один из трендов — переход к криогенным трубам, когда вместо воздуха используется криогенный газ, который позволяет значительно приблизиться к натурному эксперименту», — сказал гендиректор.

Сыпало добавил, что установки, которые моделируют различные слои атмосферы, играют важную роль в создании современных летательных аппаратов, поскольку, например, полеты основных магистральных самолетов проходят на высоте 11-12 километров.

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«Мы думаем о трубе Т-204 — новой трансзвуковой, в которой как раз будет возможность моделирования слоев атмосферы, что позволит испытывать как самолеты, так и вертолеты», — заявил Сыпало.

В январе заместитель гендиректора Национального института авиационных технологий, руководитель научно-методического центра «Норма», доктор технических наук Василий Подколзин сказал, что «черное крыло» российского ближне-среднемагистрального пассажирского самолета МС-21 создается по западным технологиям из зарубежных углеволокна и полимерных связующих.

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