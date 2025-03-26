Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:00, 26 марта 2025Экономика

В правительстве оценят ущерб газоизмерительной станции «Суджа» после атаки ВСУ

Новак: Россия оценивает ущерб газоизмерительной станции «Суджа» после атаки ВСУ
Маргарита Миронова
Маргарита Миронова (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Григорий Василенко / РИА Новости

Правительство России приступило к оценке ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его цитирует ТАСС.

«По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут — по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года», — отметил Новак, говоря об остановке транзита российского газа через станцию в страны Евросоюза.

По его словам, восстановление ГИС «Суджа» будет зависеть от взаимоотношений с европейскими странами и в любом случае потребует много времени, так как станция получила значительный ущерб.

ВСУ взорвали станцию «Суджа» в ночь на 21 марта. Как доложили в Минобороны, украинская армия использовала ГИС в качестве безопасного логистического пункта, объект находился под контролем противника с 7 августа 2024 года.

    Обсудить
    Последние новости

    Генштаб ВСУ прокомментировал заявление об ударах по российским энергообъектам

    Военкор показал кадры ударов по Мирополью

    В России одобрили производство самолетов МС-21

    Российским школьникам порекомендовали смотреть «Онегина» и «Чебурашку»

    Трамп объяснил смысл приобретения Гренландии для США

    В правительстве оценят ущерб газоизмерительной станции «Суджа» после атаки ВСУ

    Трампа поставили перед выбором на Украине

    МИД заявил о смертельной охоте за российскими журналистами

    Следователи начали допрос участника шоу «Голос» по делу о хищении миллиона рублей

    Российский пистолет Лебедева сравнили с «Глоком»

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше