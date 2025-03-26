В правительстве оценят ущерб газоизмерительной станции «Суджа» после атаки ВСУ

Новак: Россия оценивает ущерб газоизмерительной станции «Суджа» после атаки ВСУ

Правительство России приступило к оценке ущерба газоизмерительной станции (ГИС) «Суджа» после атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом сообщил вице-премьер Александр Новак, его цитирует ТАСС.

«По ГИС "Суджа" пока идет оценка ущерба. Но в целом, как вы знаете, этот маршрут — по нему нет контракта и не продлены договоренности с 1 января 2025 года», — отметил Новак, говоря об остановке транзита российского газа через станцию в страны Евросоюза.

По его словам, восстановление ГИС «Суджа» будет зависеть от взаимоотношений с европейскими странами и в любом случае потребует много времени, так как станция получила значительный ущерб.

ВСУ взорвали станцию «Суджа» в ночь на 21 марта. Как доложили в Минобороны, украинская армия использовала ГИС в качестве безопасного логистического пункта, объект находился под контролем противника с 7 августа 2024 года.