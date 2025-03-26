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21:19, 26 марта 2025Россия

В России предложили наказывать не пускающие разных провайдеров в дома управляющие компании

Шадаев: Минцифры обсудит ответственность УК, не пускающих провайдеров в дома
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Минцифы России предложило наказывать управляющие компании (УК), не пускающие в дома разных провайдеров. Об этом заявил глава ведомства Максут Шадаев, его слова приводит ТАСС.

Обсуждение ответственности для УК началось после хакерской атаки на провайдера Lovit, который являлся единственным поставщиком интернета в многоэтажках ЖК ПИК.

«Мы сейчас собираем всю правоприменительную практику, где у нас нормы закона о недискриминационном доступе интернет-провайдеров в жилые дома в полной мере не заработали», — отметил Шадаев. Он добавил, что в дальнейшем, возможно, будет введена ответственность для управляющих компаний, которые не выполняют закон.

23 марта сообщалось, что жильцы ЖК от застройщика ГК ПИК третьи сутки жалуются на перебои в работе домашнего интернета. В частности, некоторые не могли попасть домой из-за сбоев «умного домофона», у которого не подключалось приложение и не срабатывал код.

Люди жаловались, что ПИК ограничивает доступ жильцов к услугам любых интернет-провайдеров кроме Lovit. Жильцы многоэтажек уже обратились в ФАС с просьбой провести проверку.

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