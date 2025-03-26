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13:45, 26 марта 2025Россия

В России работодатель оставил без денег бойца СВО

В Рязанской области работодатель оставил без денег бойца СВО
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Станислав Красильников / РИА Новости

В Рязанской области работодатель оставил без денег бойца специальной военной операции (СВО). Об этом сообщает пресс-служба региональной прокуратуры в Telegram.

Вернувшийся с СВО мужчина устроился на работу слесарем. После увольнения, причина которого не раскрывается, предприятие не выплатило ветерану долг по зарплате.

Закрыть долг перед перед бывшим военнослужащим организация согласилась только после вмешательства прокуратуры. В отношении предприятия возбуждено дело об административном правонарушении.

Ранее аналогичный случай произошел в ХМАО, где участник СВО остался без денег после увольнения. Восстановить справедливость удалось только после вмешательства органов прокуратуры.

ЖЗЛ
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