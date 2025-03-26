Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
14:35, 26 марта 2025Моя страна

В России ученые захотели лечить рак на генном уровне

Ученые из Иваново создали препарат для генного лечения рака
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ

Российские ученые из Иваново захотели лечить рак на генном уровне — они разработали соединение, которое не даст клеткам с «плохой» наследственностью делиться дальше. Об этом сообщается РИА Новости со ссылкой на специалистов ИХР РАН.

Уточняется, что ДНК обладает сложной спиралевидной структурой, которая создается благодаря взаимодействию азотистых оснований. Если же в эти азотистые основания, как отмечается, «вставить» молекулу вещества, то процессы копирования и считывания информации больше будут невозможны.

По данным исследователей, новое вещество работает именно так: оно проникает в ДНК, встраивается в области с высоким содержанием аденина и тимина, после этого под воздействием света «ломает» всю структуру. Тем самым восстановление ДНК больше невозможно, как и копирование наследственного материала, и синтез белков в такой клетке.

Как указала глава проекта Наталья Лебедева, соединение относится к порфиринам и обладает объемной структурой, идеально подходящей для вмешательства в специфические участки ДНК. Новый механизм, считает она, открывает перспективы для создания противораковых препаратов и антибиотиков с минимальными побочными эффектами.

Ранее владивостокские ученые увидели в морских ежах способность победить рак. В частности, специалисты заявили, что из ежей возможно сделать микрокапсулу, которая сможет доставлять лекарства прямо к раковым очагам. Также недавно ученые-физики из Новосибирска начали создавать ускоритель для лечения рака.

    Обсудить
    Последние новости

    Минобороны России раскрыло ход боев на белгородском направлении

    Слова Депардье о пьянстве и русской натуре назвали клеветой

    Запашный призвал лишить государственных наград Макаревича и Вайкуле

    Раскрыты новые подробности будущей свадьбы богатейшего человека в мире

    На 40-летнюю россиянку завели уголовное дело за интимную связь с 16-летним подростком

    В России ученые захотели лечить рак на генном уровне

    Дачникам подсказали способ сохранить здоровье

    В США построили макет российского «Панциря»

    Россиянам рассказали о взлете импорта сливочного масла из Аргентины и Уругвая

    В России потребовали кардинально переломить ситуацию с нападением собак на людей

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше