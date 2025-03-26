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12:47, 26 марта 2025Экономика

В России восстановили работу Системы быстрых платежей

НСПК: Все сервисы Системы быстрых платежей заработали в штатном режиме
Анатолий Акулов (редактор)

Фото: Shutterstock / Fotodom

Сотрудники Национальной системы платежных карт (НСПК), являющейся оператором Системы быстрых платежей (СБП), сумели восстановить работу всех сервисов после масштабного сбоя. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на заявление НСПК.

Там отметили, что работу сервисов удалось восстановить в сжатые сроки. Теперь все они работают в штатном порядке. «Все сервисы СБП работают в штатном режиме», — резюмировали в НСПК.

Проблемы с проведением операций через СБП в России стали массово фиксироваться после 10:00 по московскому времени. Примерно за полтора часа поступило свыше 2250 претензий. В основном жалобы поступали из Санкт-Петербурга, Ленинградской, Свердловской, Нижегородской, Московской и Новосибирской областей, а также из Москвы.

Чаще всего пользователи жаловались на некорректную работу сервиса, сбой сайта и неполадки в мобильном приложении. В результате масштабного инцидента у пользователей, в частности, возникли серьезные трудности с переводами денежных средств и пополнением баланса. До этого массовый сбой в работе СБП фиксировался в середине февраля 2025 года. За сутки поступило 3194 жалобы.

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