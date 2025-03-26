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17:48, 26 марта 2025Экономика

В России захотели ввести нормы на жилплощадь для животных

Правозащитники попросили ввести нормы на жилплощадь для животных
Александра Качан (Редактор)

Фото: Dietmar Ludmann / Unsplash

Правозащитный центр «Сорок сороков» обратился в Госдуму с просьбой инициировать принятие закона, регулирующего количество домашних животных в жилом помещении многоквартирного дома в зависимости от площади и размера питомца. Об этом сообщает «Абзац».

По словам директора организации Георгия Солдатова, сейчас граждане могут заводить любое количество животных, из-за чего зачастую страдают их соседи. Слишком большое количество питомцев грозит антисанитарией, неприятными запахами, появлением в доме блох и других паразитов.

Он добавил, что каждому питомцу необходимо место для отдыха, игры и еды, что невозможно осуществить в маленькой квартире. В результате страдают не только жильцы дома, но и животные.

Правозащитники предлагают ввести норму: минимум 8 квадратных метров на одного кота, 10 «квадратов» — на маленькую собаку, 15 «квадратов» — на среднюю собаку и 25 «квадратов» — на крупную собаку. Под одного хомяка предлагается отвести 2 «квадрата», под крысу — 4 «квадрата», под морскую свинку — 6 «квадратов», под кролика — 10 «квадратов». Норма для маленького попугая может составить 5 «квадратов», а для среднего или большого — 10 «квадратов».

Организация также хочет запретить содержать черепах в террариуме площадью менее одного «квадрата» и без аквариума для плавания, ящериц — в террариуме менее двух «квадратов», змей — в террариуме меньше одного «квадрата».

Ранее в Москве из заваленной мусором квартиры спасли десятки кошек и собаку. Собственницу жилья увезли в больницу, после чего животные остались без присмотра.

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