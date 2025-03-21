Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
22:10, 21 марта 2025Экономика

Из погрязшей в мусоре квартиры в Москве спасли десятки кошек и собаку

Из погрязшей в мусоре квартиры на юге Москвы спасли более 30 кошек и собаку
Полина Кислицына (Редактор)

Фото: Reshetnikov_art / Shutterstock / Fotodom

Из квартиры на юге Москве, которая погрязла в мусоре, спасли десятки кошек и собаку. Внимание на ситуацию обратил журнал «Москвич Mag».

Инцидент произошел в доме на Каширском шоссе. По информации источника, хозяйку животных недавно увезли в больницу, дверь в квартиру открыла родственница женщины. Когда соседи проникли в квартиру, они увидели, что жилье сильно захламлено. Помимо этого, они увидели, что внутри находятся более 30 кошек и собака. Животные были сильно обезвожены и нуждались в помощи ветеринаров. В результате большую часть питомцев — 22 кошки и пса — забрали для лечения на передержку волонтеры.

Ранее в марте стало известно, что жительницу Костромы с синдромом Плюшкина заставили очистить квартиру и двор от мусора, который она собирала на протяжении 20 лет. Из-за антисанитарии в квартире костромички дом атаковали насекомые, грызуны и плесень.

    Обсудить
    Последние новости

    Умер один из самых известных шпионов XX века

    Редкое явление заметили в небе над Москвой

    В Германию экстрадировали воевавшего за ВСУ насильника

    Лавров раскрыл особенность переговоров между Россией и США в Эр-Рияде

    Трамп пообещал выплатить сверхурочные застрявшим на МКС астронавтам

    Франция призвала применить «самый мощный торговый инструмент ЕС» против США

    64-летний боксер-чемпион умер во время тренировки

    В Крыму возмутились заявлением властей Украины об атаке на «Суджу»

    В Венгрии высмеяли ЕС из-за неспособности перевести часы

    Стало известно о смерти говорившего на английском языке шимпанзе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше