Из погрязшей в мусоре квартиры в Москве спасли десятки кошек и собаку

Из погрязшей в мусоре квартиры на юге Москвы спасли более 30 кошек и собаку

Из квартиры на юге Москве, которая погрязла в мусоре, спасли десятки кошек и собаку. Внимание на ситуацию обратил журнал «Москвич Mag».

Инцидент произошел в доме на Каширском шоссе. По информации источника, хозяйку животных недавно увезли в больницу, дверь в квартиру открыла родственница женщины. Когда соседи проникли в квартиру, они увидели, что жилье сильно захламлено. Помимо этого, они увидели, что внутри находятся более 30 кошек и собака. Животные были сильно обезвожены и нуждались в помощи ветеринаров. В результате большую часть питомцев — 22 кошки и пса — забрали для лечения на передержку волонтеры.

Ранее в марте стало известно, что жительницу Костромы с синдромом Плюшкина заставили очистить квартиру и двор от мусора, который она собирала на протяжении 20 лет. Из-за антисанитарии в квартире костромички дом атаковали насекомые, грызуны и плесень.