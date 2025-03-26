Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
00:38, 26 марта 2025Экономика

В Совфеде призвали при возвращении Visa открывать возможности для системы «Мир»

Артамонов: В России нужно открывать возможности для «Мира» при возвращении Visa
Юлия Мискевич
Юлия Мискевич (Ночной линейный редактор)

Фото: Александр Сухов / РИА Новости

При возвращении платежных систем Visa и Mastercard в Россию необходимо открывать новые возможности для системы «Мир». Об этом заявил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, сообщает РИА Новости.

«Если бы международная платежная система была открыта для нас, это было бы хорошо», — подчеркнул Артамонов.

По мнению сенатора, параллельно должны также открываться возможности для системы «Мир», чтобы «она могла работать во всех странах свободно».

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращение российских банков к системе SWIFT в рамках Черноморской инициативы может открыть двери для Mastercard и Visa на российский рынок.

    Обсудить
    Последние новости

    Кремль и Белый дом раскрыли договоренности по Черному морю. Они вступят в силу при одном условии

    Зеленский рассказал о переданном США списке

    Раскрыт мотив ударов Киева по российским энергообъектам

    Ветеринар случайно проглотил вещество для усыпления собаки

    Солдат ВСУ вел стримы в Курской области и выполнял задания за деньги

    В Совфеде призвали при возвращении Visa открывать возможности для системы «Мир»

    Британский аналитик назвал срок завершения поставок оружия на Украину

    Директор ЦРУ обозначил планы Трампа по завершению конфликта на Украине

    Знаменитый футболист поучаствовал в секс-вечеринке с 20 проститутками

    В Венгрии рассказали о значении договоренностей между Россией и США

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше