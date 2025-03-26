В Совфеде призвали при возвращении Visa открывать возможности для системы «Мир»

Артамонов: В России нужно открывать возможности для «Мира» при возвращении Visa

При возвращении платежных систем Visa и Mastercard в Россию необходимо открывать новые возможности для системы «Мир». Об этом заявил глава бюджетного комитета Совфеда Анатолий Артамонов, сообщает РИА Новости.

«Если бы международная платежная система была открыта для нас, это было бы хорошо», — подчеркнул Артамонов.

По мнению сенатора, параллельно должны также открываться возможности для системы «Мир», чтобы «она могла работать во всех странах свободно».

Ранее председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков заявил, что возвращение российских банков к системе SWIFT в рамках Черноморской инициативы может открыть двери для Mastercard и Visa на российский рынок.