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07:00, 26 марта 2025Ценности

Возлюбленная Ди Каприо снялась топлес для журнала

Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: Carin Backoff для Vogue

Возлюбленная американского актера Леонардо Ди Каприо итальянская модель Виттория Черетти снялась в откровенных образах для апрельского номера французской версии журнала Vogue. Пост появился на странице издания в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

26-летняя манекенщица предстала на одном из кадров, сидя на полу топлес и в прозрачных колготках с логотипом бренда Louis Vuitton. Также она позировала в белых и черных трусах с обнаженной грудью.

В то же время знаменитость примерила крошечное черное бикини марки Chanel и розовый парик. Известно, что автором снимков стала нью-йоркский фэшн-фотограф Карин Бэкофф.

В октябре 2024 года Черетти раскрыла секрет красоты.

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