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13:40, 26 марта 2025Наука и техника

Ядерные «Ярсы» освоят новые районы патрулирования

МО России: Комплексы «Ярс» освоят новые районы боевого патрулирования
Даниил Иринин (Редактор отдела «Наука и техника»)

Фото: Григорий Сысоев / POOL / ТАСС

Ракетные полки, оснащенные подвижными грунтовыми ракетными комплексами (ПГРК) «Ярс» с ядерными ракетами, осваивают новые районы боевого патрулирования. Об этом сообщили в Министерстве обороны (МО) России, передает ТАСС.

«В ходе планового командно-штабного учения с Бологовским соединением ракетных войск стратегического назначения полки, оснащенные ПГРК "Ярс", осваивают новые районы боевого патрулирования», — говорится в сообщении.

В ведомстве подчеркнули, что учения позволят проверить готовность ракетного соединения действовать в условиях быстро меняющейся обстановки. В учениях задействовали более трех тысяч военнослужащих и около 300 единиц техники.

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