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11:11, 26 марта 2025Экономика

В России предложили новый способ закупки флота за рубежом

РБК: В России может появиться единый оператор для закупки судов за рубежом
Платон Щукин
Платон Щукин (Редактор отдела «Экономика»)

Фото: Евгений Зайцев / Коммерсантъ

Российские власти рассматривают создание специального оператора для закупки судов за рубежом при использовании господдержки, так чтобы процедуры проходили в формате «единого окна». Об этом со ссылкой на источники в судостроительной и судоходной отрасли пишет РБК.

В Минпромторге подтвердили проработку такого механизма в соответствии с поручением президента страны Владимира Путина, однако указали, что пока речь идет о формировании параметров инициативы совместно с отраслевым сообществом.

Собеседники издания полагают, что таким «единым окном» может стать Объединённая судостроительная корпорация (ОСК), находящаяся в управлении ВТБ с октября 2023 года. По крайней мере, эту идею Путину предложил глава банка Андрей Костин, по совместительству занимающий должность председателя совета директоров ОСК.

Если в правительстве решат пойти по такому пути, то операторам флота придется обращаться в ОСК для заявки на покупку за рубежом с использованием господдержки. Однако корпорация будет вправе предложить им заказать судно на российских верфях.

Как указал источник, даже если строительство судов в России окажется дороже, чем за рубежом, ОСК может выбрать этот вариант, потому что основная идея заключается в максимальном сохранении бюджетных денег в России. Впрочем, если заказчик не планирует пользоваться государственной помощью для обновления флота, то может приобретать суда там, где хочет.

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