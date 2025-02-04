В России признали невозможность постройки нужного количества судов

«Ведомости»: Стратегия строительства судов ОСК отстала от спроса в несколько раз

В период 2025-2036 годов российским гражданским заказчикам нужно 2,3 тысячи судов, однако построить такое количество невозможно. Об этом со ссылкой на материалы Объединенной судостроительной корпорации (ОСК) к долгосрочной стратегии компании, утвержденной в начале этого года, пишут «Ведомости».

Как отмечал в конце января заместитель гендиректора ОСК Андрей Бузинов, за сравнимый временной промежуток, с 2011-го по 2022 годы, российские верфи смогли построить только 201 гражданское судно. Так что сохранение имеющихся темпов смогло бы обеспечить десятую часть спроса.

Новая стратегия предусматривает рост скорости сдачи в несколько раз, то есть до 600-750 единиц. Если же удастся перейти на серийное производство, то можно будет рассчитывать на сдачу тысячи судов, что в целом соответствует перспективному плану Минпромторга. По состоянию на первую половину 2023 года он предусматривал строительство 985 судов.

Тем не менее объем выпуска верфей, как считают ОСК, будет напрямую зависеть от масштабов государственной поддержки. Сложившуюся модель компании представитель корпорации, сославшись на итоги аудита, характеризовал как планово убыточную. Предприятия берут на себя все риски, связанные с кооперацией поставщиков, а любой срыв поставок приводит к сокращению рентабельности и переносу сроков сдачи заказов.

В представленной стратегии соседствуют два варианта развития. Первый называется «Казенное судостроение». В нем упор делается на госзаказе и сокращении количества верфей, что позволит минимизировать убытки. В рамках второго («Судостроение 4.0») предполагается цифровизация процесса судостроения, создание новой среднетоннажной версии, освоение предприятиями выпуска судового комплектующего оборудования.

Приоритетом компания называет второй сценарий, поскольку он позволит удовлетворить требования заказчиков и обеспечит рентабельность ОСК.

Однако гендиректор «Infoline-аналитики» Михаил Бурмистров заметил, что заявленная цель строительство 600-750 судов к 2036 году пока выглядит «супероптимистично». Компании следует решить огромное количество задач по повышению эффективности, по сравнению с китайскими верфями российские неконкурентноспособны по стоимости и срокам.

В 2023 году ОСК передали под управление ВТБ, а глава банка Андрей Костин с августа того же года занял пост председателя совета директоров корпорации. В мае 2024-го он сравнил верфи с историческим музеем из-за древности оборудования. Спустя полгода он назвал модернизацию петербургских верфей одной из главных задач на ближайшие годы, однако выразил сомнения в возможности найти на работы необходимые средства.