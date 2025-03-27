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09:03, 27 марта 2025Ценности

46-летняя Ани Лорак показала фигуру в купальнике на пляже

Певица Ани Лорак показала фигуру в черном слитном купальнике на пляже
Карина Черных
Карина Черных (Редактор отдела «Ценности»)

Фото: @anilorak

Украинская эстрадная певица Ани Лорак (настоящее имя — Каролина Куек) показала фигуру в откровенном образе на Мальдивах. Публикация появилась в ее Instagram-аккаунте (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ), который насчитывает семь миллионов подписчиков.

46-летняя исполнительница разместила снимок, на котором позировала на пляже в черном слитном купальнике с глубоким декольте. Помимо этого, звезда надела белую кружевную накидку, приспустив ее с плеч. Волосы артистка распустила.

Ранее Лорак снялась в полупрозрачном мини-платье на отдыхе. Певица позировала в черном полупрозрачном изделии со шлейфом, стоя на песчаном пляже.

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