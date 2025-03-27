Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
18:30, 27 марта 2025Экономика

Мошенница сменила замки в 80 квартирах и продала их

В Китае мошенница сменила замки в 80 квартирах и продала их за $3,3 млн
Александра Качан (Редактор)

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Жительница китайской провинции Ганьсу Ван Вэй поменяла замки в десятках квартирах и продала их за 3,3 миллиона долларов. Об этом пишет South China Morning Post.

Мошенница узнала о пустующих домах, в которые в будущем должны были заселиться переселенцы. Она подделала документы о собственности в фотошопе, а затем воспользовалась услугами слесарей, чтобы поменять замки в квартирах. Получив доступ к жилью, аферистка выставляла объекты на продажу по заниженным ценам.

Таким образом за пять лет она реализовала 80 квартир. Полученные средства женщина тратила на подарки мужчинам, скрывая аферы от мужа. Преступления раскрылись, когда покупатели попытались заселиться в квартиры. Теперь Ван Вэй грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Ранее в Краснодаре пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам миллионы рублей. Аферисты связались с ней по телефону.

    Обсудить
    Последние новости

    Макрон анонсировал отправку военных на Украину

    В российском городе автомобиль въехал в толпу людей на тротуаре

    Мошенница сменила замки в 80 квартирах и продала их

    24-летний участник ОИ-2022 погиб во время пожара в турецком отеле

    Обвиняемым в злоупотреблениях топ-менеджерам «Роснано» продлили арест

    Российские войска прорвались в один из населенных пунктов ДНР

    Ирина Шейк показала детское фото

    Зеленский прокомментировал возможное снятие санкций с России

    Названо число воюющих на стороне Украины иностранных наемников

    Прокуратура запросила срок для Депардье

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше