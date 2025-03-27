Мошенница сменила замки в 80 квартирах и продала их

В Китае мошенница сменила замки в 80 квартирах и продала их за $3,3 млн

Жительница китайской провинции Ганьсу Ван Вэй поменяла замки в десятках квартирах и продала их за 3,3 миллиона долларов. Об этом пишет South China Morning Post.

Мошенница узнала о пустующих домах, в которые в будущем должны были заселиться переселенцы. Она подделала документы о собственности в фотошопе, а затем воспользовалась услугами слесарей, чтобы поменять замки в квартирах. Получив доступ к жилью, аферистка выставляла объекты на продажу по заниженным ценам.

Таким образом за пять лет она реализовала 80 квартир. Полученные средства женщина тратила на подарки мужчинам, скрывая аферы от мужа. Преступления раскрылись, когда покупатели попытались заселиться в квартиры. Теперь Ван Вэй грозит пожизненное лишение свободы и конфискация имущества.

Ранее в Краснодаре пенсионерка продала квартиру и отдала мошенникам миллионы рублей. Аферисты связались с ней по телефону.