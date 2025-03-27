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23:15, 27 марта 2025Мир

Две страны Европы отказались отправлять войска на Украину

Италия и Хорватия отказались отправлять войска на Украину
Артём Верейкин (Ночной линейный редактор)

Фото: Mauro Scrobogna / Keystone Press Agency / Global Look Press

Две страны Европы, Италия и Хорватия, отказались отправлять войска на Украину. Об этом сообщает Le Figaro.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони сообщила, что участия Рима в развертывании западных военных на территории Украины «не предполагается». Она также призвала привлечь к следующей встрече «коалиции желающих» представителей США.

В свою очередь, хорватский президент Зоран Миланович высказался более прямо. «Хорватский солдат не поедет в Украину при любой договоренности», — пообещал он.

Ранее сообщалось, что Франция и Великобритания терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину. Основное место в опасениях Европы занимает вопрос о том, будут ли США играть какую-то роль в поддержке европейского развертывания.

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