В США рассказали о провале плана Франции и Британии по Украине

WSJ: Париж и Лондон терпят неудачи в убеждении ЕС направить войска на Украину

Франция и Великобритания терпят неудачу в своей кампании по убеждению других европейских союзников направить войска на Украину на фоне растущих сомнений в готовности США гарантировать их безопасность. О провале плана Парижа и Лондона пишет американская газета The Wall Street Journal (WSJ).

В материале отмечается, что основное место в опасениях Европы занимает вопрос о том, будут ли Соединенные Штаты играть какую-то роль в поддержке европейского развертывания.

«Вашингтон пока не предложил никаких обязательств, а некоторые высокопоставленные американские чиновники отвергли европейский план», — утверждает WSJ.

Ранее президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что военные делегации его страны и Великобритании отправятся на Украину. Как пояснил глава государства, их задача заключается в тесном сотрудничестве с украинскими военными для подготовки формата армии будущего.

До этого агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Кир Стармер и Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности.