Спорт
ВсеФутболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиадаЗОЖ и фитнес
Салават Юлаев
Сегодня
17:00 (Мск)
Сибирь
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Трактор
Сегодня
17:00 (Мск)
Адмирал
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Локомотив
Сегодня
19:30 (Мск)
Торпедо
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Динамо М
Сегодня
19:30 (Мск)
СКА
Фонбет КХЛ — плей-офф|1/8 финала. 1-й матч
Баффало Сэйбрз
Завтра
02:00 (Мск)
Питтсбург Пингвинз
НХЛ — регулярный чемпионат
Миннесота Уайлд
Завтра
02:30 (Мск)
Вашингтон Кэпиталз
НХЛ — регулярный чемпионат
13:01, 27 марта 2025Спорт

Глава ФИДЕ оценил вероятность проведения шахматной партии между президентами России и США

Дворкович о шахматной партии Путина и Трампа: Они должны заниматься политикой
Дарья Коршунова
Дарья Коршунова (Редактор отдела «Спорт»)
Аркадий Дворкович

Аркадий Дворкович. Фото: Анатолий Жданов / Коммерсантъ

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил вероятность проведения товарищеской шахматной партии между президентами России и США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, президенты все‑таки должны заниматься стратегическими и практическими вопросами международной политики и экономики, а в шахматы играть на досуге, но не для других целей», — заявил Дворкович, добавив, что шахматы всех объединяют.

Ранее Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.

    Обсудить
    Последние новости

    Все пишут, что Ariston — первая западная компания, которая возвращается в Россию. Правда ли это?

    Преемница Винер покинула пост вице-президента Федерации гимнастики

    Находившегося в розыске сына советского спортивного комментатора нашли спустя годы

    Раскрыт секрет снижения риска развития рака

    Заседание Рады сорвали после оглашения деталей ресурсной сделки с США

    В России школьница дважды сбросила кота с восьмого этажа, добила палкой и попала на видео

    Рябков раскрыл реакцию США на предложение снять санкции с России

    Аллергиков предостерегли от употребления нескольких продуктов весной

    Бойцы ВСУ расправились с мужчиной под Суджей и отдали его тело свиньям

    Россиянка отправила на СВО троих близких и осталась без мужа и сына

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше