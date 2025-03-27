Глава ФИДЕ оценил вероятность проведения шахматной партии между президентами России и США

Дворкович о шахматной партии Путина и Трампа: Они должны заниматься политикой

Президент Международной шахматной федерации (ФИДЕ) Аркадий Дворкович оценил вероятность проведения товарищеской шахматной партии между президентами России и США. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Думаю, президенты все‑таки должны заниматься стратегическими и практическими вопросами международной политики и экономики, а в шахматы играть на досуге, но не для других целей», — заявил Дворкович, добавив, что шахматы всех объединяют.

Ранее Дональд Трамп поддержал идею Владимира Путина организовать хоккейные матчи между российскими и американскими игроками. В них смогут принять участие спортсмены из Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) и Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

В конце февраля 2022 года большинство спортивных организаций отстранили россиян от турниров по рекомендации Международного олимпийского комитета. Некоторые атлеты получили возможность выступать на мировой арене в нейтральном статусе, часть россиян сменила гражданство и представляет другие страны.