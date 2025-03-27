Имущество топ-менеджеров «Роснано» арестовали по делу о злоупотреблениях

В Москве суд арестовал имущество троих топ-менеджеров «Роснано»

Имущество топ-менеджеров корпорации «Роснано» арестовано в рамках уголовного дела о злоупотреблениях полномочиями. Об этом сообщает РИА Новости.

Выступая в Мещанском суде Москвы, следователь указал о наложении обеспечительных мер на активы фигурантов дела: исполнительного директора Бориса Подольского, управляющего директора по финансам Артура Галстяна и директора по методологии учета, налогообложению и отчетности финансового дивизиона Марины Касенковой.

Суд также продлил им меру пресечения в виде заключения под стражу до 29 июня.

Ранее стало известно, что Подольский пытался скрыть свое имущество от следствия. Его родственники сняли по доверенности более 200 миллионов рублей со счетов. Это следователи расценили как попытку воспрепятствовать расследованию и утаить активы.

