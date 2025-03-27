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18:30, 27 марта 2025Силовые структуры

Обвиняемым в злоупотреблениях топ-менеджерам «Роснано» продлили арест

Суд продлил арест троим топ-менеджерам «Роснано» до 27 июня
Любовь Ширижик
Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)
Начало событий в новости Имущество топ-менеджеров «Роснано» арестовали по делу о злоупотреблениях

Фото: Суды общей юрисдикции города Москвы

Мещанский суд Москвы продлил срок ареста троим топ-менеджерам «Роснано» Борису Подольскому, Артуру Галстяну и Марине Касенковой, обвиняемым в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает ТАСС.

Они останутся в СИЗО до 27 июня. Суд удовлетворил ходатайство следствия о продлении им меры пресечения в виде содержания под стражей.

По версии следствия, в 2017 году топ-менеджеры корпорации исказили отчетность и предоставили ее единственному акционеру в лице Российской Федерации для сокрытия неудовлетворительных результатов экономической деятельности. В результате «Роснано» избежало отзыва ранее выданных государственных гарантий и привлекло дополнительное финансирование. Государство в период с 2022 по 2024 год выделило корпорации более 43 миллиардов рублей.

Имущество фигурантов дела арестовано. При этом следователь сообщил, что Подольский пытался скрыть свое имущество от следствия. Его родственники сняли по доверенности более 200 миллионов рублей со счетов. Это следователи расценили как попытку воспрепятствовать расследованию и утаить активы.

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