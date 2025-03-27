Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

Форвард «Миннесоты» Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вернулся к тренировкам на льду после перенесенной операции. Об этом в соцсети X сообщил журналист Майкл Руссо.

Репортер рассказал, что россиянин вышел на утреннюю раскатку. «Капризов смеялся и был так счастлив, что напугал меня до чертиков, ударив по стеклу слева от меня, пока я писал это сообщение», — добавил Руссо.

28 января генменеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил о том, что Капризову потребуется операция на нижней части тела. Изначально планировалось, что россиянин пропустит около четырех недель, однако восстановление спортсмена затянулось.

В нынешнем сезоне Капризов провел 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 23 заброшенные шайбы и 29 результативных передач.