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18:05, 27 марта 2025Спорт

Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции

Форвард «Миннесоты» Капризов вернулся к тренировкам на льду после операции
Алексей Гусев
Алексей Гусев (Редактор отдела «Спорт»)

Фото: Matt Krohn / Imagn Images / Reuters

Российский форвард клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов вернулся к тренировкам на льду после перенесенной операции. Об этом в соцсети X сообщил журналист Майкл Руссо.

Репортер рассказал, что россиянин вышел на утреннюю раскатку. «Капризов смеялся и был так счастлив, что напугал меня до чертиков, ударив по стеклу слева от меня, пока я писал это сообщение», — добавил Руссо.

28 января генменеджер «Миннесоты» Билл Герин заявил о том, что Капризову потребуется операция на нижней части тела. Изначально планировалось, что россиянин пропустит около четырех недель, однако восстановление спортсмена затянулось.

В нынешнем сезоне Капризов провел 37 матчей в регулярном чемпионате НХЛ. В его активе 23 заброшенные шайбы и 29 результативных передач.

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