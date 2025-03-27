Лолита заявила о повышении рождаемости из-за турецких сериалов

Певица Лолита заявила, что турецкие сериалы повышают рождаемость в России

Певица Лолита Милявская призвала не запрещать показ турецких сериалов в России. Об этом она сообщила в личном Telegram-канале.

По словам артистки, турецкие сериалы повышают рождаемость. «Понимаете, когда у тебя мужик страшный, и живот у него, и изо рта пахнет, ты закрываешь глаза и представляешь актера из турецкого сериала», — заявила Лолита. Она пояснила, что таким образом «деторождаемость идет лучше».

Певица посоветовала мужчинам также использовать этот метод: «Страшненькая баба рядом с вами, закрываете глаза — а там Анджелина Джоли. Хотя она тоже страшненькая, я худых не люблю».

Ранее общественное движение «Ветераны России» выступило с просьбой запретить турецкие сериалы в России. По словам председателя движения Ильдара Резяпова, они негативно влияют на демографию, так как создают нереалистичный образ мужчины, и россиянки «теряют интерес к нашим кавалерам». Депутат Государственной Думы Виталий Милонов также заявил, что турецкие сериалы вредят российским зрителям из-за отсутствия культурной ценности.