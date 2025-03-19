Движение «Ветераны России» требует запретить показ турецких сериалов в стране

В России потребовали запретить турецкие сериалы. С такой просьбой выступило общественное движение «Ветераны России».

Соответствующее заявление направлено в Роскомнадзор, Государственную Думу и Министерство культуры. По словам председателя движения Ильдара Резяпова, турецкие сериалы негативно влияют на демографию, так как создают нереалистичный образ мужчины, и россиянки «теряют интерес к нашим кавалерам». Они ожидают от мужчин поведения, сформированного в их сознании зарубежной кинопродукцией, добавил Резяпов.

Турецкие сериалы — это часть идеологической войны за умы, в том числе за наших женщин. Было бы интересно узнать, демонстрируют ли в Турции российские сериалы, приезжают ли туда наши звезды кино, а турецкие женщины толпами выстраиваются в ряды поклонниц? Весьма сомнительно Ильдар Резяпов председатель общественного движения «Ветераны России»

При этом образы в отечественных сериалах имеют свои особенности: мужчины изображаются алкоголиками, деспотами и неудачниками, а сильные женщины освобождаются от забот, встретив галантного иностранца. По словам Резяпова, это влечет за собой снижение рождаемости и разрушение института семьи в России.

«Важно закрепить в законодательстве понятие "деструктивной пропаганды" и четко прописать, какие элементы в кинопродукции могут подпадать под этот термин», — заключил общественник.

Ильдар Резяпов Фото: Станислав Красильников / ТАСС

Ранее фанатки окружили звезду турецких сериалов у отеля в центре Москвы

Накануне в столицу прибыл турецкий актер Джан Яман, известный по сериалам «Ранняя Пташка», «Мистер ошибка» и «Любовь назло». Российские поклонницы окружили его у отеля «Ритц-Карлтон».

Известно, что фанатки артиста ждали его возле входа в здание с самого утра. «Кто-то простоял на холоде около пяти часов, чтобы заполучить его автограф или сфотографироваться с ним», — сообщил источник.

Яман прибыл в Россию на презентацию нового сериала «Эль Турко», в котором исполнил главную роль. Его встретили в Москве хлебом и солью.

Еще один турецкий актер сыграл главную роль в российском проекте

Звезда турецкого сериала «Великолепный век» Бурак Озчивит исполнил главную роль в российском проекте «Я к тебе надолго». Сериал в жанре романтического скетчкома вышел в конце 2024 года, а компанию Озчивиту составила актриса Юлия Калашникова.

По сюжету известный турецкий актер неожиданно приезжает в гости к россиянке и учит ее находить счастье в любых обстоятельствах.

Фото: Алексей Майшев / РИА Новости

Ранее Бурак Озчивит приезжал в Россию, чтобы принять участие в съемках фильма «Елки 11». «Так как у меня были другие съемки в Турции, там у меня получилась очень короткая роль», — признался артист.

Художник Никас Сафронов заявил, что Бурак Озчивит популярен у женщин, потому что очень обаятелен.

«Он и в кино, и в жизни имеет притягательность, которая женщинам очень нравится. Наверное, такой притягательностью обладали наши великие: Евстигнеев, Леонов, Янковский… И у Озчивита это тоже есть», — отметил художник.