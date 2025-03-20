Культура
ВсеКиноСериалыМузыкаКнигиИскусствоТеатрФотография
14:52, 20 марта 2025Культура

В Госдуме назвали дурновкусием любовь к турецким сериалам

Депутат Милонов заявил о вреде турецких сериалов для российских зрителей
Ольга Коровина

Фото: Natalia Shatokhina / News.ru / Globallookpress.com

Депутат Государственной Думы Виталий Милонов заявил, что турецкие сериалы вредят российским зрителям из-за отсутствия культурной ценности. Его комментарий приводит 360.ru.

«Это отвратительная игра отвратительных актеров. Любить турецкие сериалы — это откровеннейшее дурновкусие. Я искренне рекомендую не смотреть их ни до, ни после обеда», — пояснил депутат. По его мнению, эти сериалы искажают историю и не несут в себе никакой ценности.

В 2024 году Милонов заявил, что считает турецкие проекты «полнейшей белибердой». Парламентарий отметил, что сериалы стоит запретить, поскольку они создают у российских женщин ложный образ идеального мужчины и показывают жизнь, которая не соответствует действительности.

Ранее с требованием запретить показ турецких сериалов выступило общественное движение «Ветераны России». По словам председателя движения Ильдара Резяпова, сериалы негативно влияют на демографию, так как создают нереалистичный образ мужчины, и россиянки «теряют интерес к нашим кавалерам».

    Обсудить
    Последние новости

    «Россия будет расширяться, насколько позволит Бог». Бывший помощник Путина — о Русском мире, разделе Украины, овцах и козлах

    Россиянин снял на видео усеявшие его дачу обломки беспилотника ВСУ

    Лидер «Руки вверх!» откроет новый бизнес

    Российский аптекарь объявлен в международный розыск и заочно арестован

    В Госдуме поддержали идею запретить продажу чипсов детям

    Отстраненный от работы из-за вопроса главе МИД Израиля журналист обратился в суд

    В Госдуме назвали дурновкусием любовь к турецким сериалам

    В Европе задумали закупать к зиме поменьше газа ради борьбы со спекуляциями

    Турецкий Центробанк начал продавать валюту на фоне протестов

    В МИД указали на нарушение Украиной обязательств по прекращению огня

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
    © 1999–2025 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
    Как это работает?
    Читайте
    Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
    Оценивайте
    Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
    Получайте бонусы
    Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%

    Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru, условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID

    Узнать больше