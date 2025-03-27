Медведев допустил лишение паспорта и высылку из России одной категории граждан

Медведев допустил лишение гражданства лиц, получивших паспорт России незаконно

Мигранты, воспользовавшиеся незаконным способом получения паспорта России, должны лишаться гражданства и высылаться из страны. Об этом заявил зампред Совбеза России Дмитрий Медведев в ходе заседания межведомственной комиссии, видео с которого опубликовано на странице политика в соцсети «ВКонтакте».

Политик подчеркнул, что ответственность за преступления в миграционной сфере должны нести не только недобросовестные должностные лица, но и те, кто воспользовался их услугами. «Следует аннулировать те разрешения, те документы разрешительные, которые им выдавались, а также применять в отношении таких иностранцев режим высылки», — сказал он, также допустив лишение гражданства, если оно получено незаконно.

Ранее Медведев предложил выдворять из России мигрантов, уличенных в употреблении наркотиков. По его словам, ситуация с этой категорией иностранцев требует неотложного внимания.

В феврале в России вступил в силу новый режим высылки мигрантов, нелегально пребывающих в стране. Таких иностранцев начали включать в реестр лиц, подлежащих депортации. Попавшие в эту базу данных не смогут открывать банковские счета, приобретать или продавать движимое и недвижимое имущество, управлять транспортом и получать водительские права, заключать брак, а также менять место жительства без оповещения правоохранителей.