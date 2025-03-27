Металлический контейнер упал на головы российских стюардесс перед началом рейса

Металлический контейнер упал на головы двух стюардесс в аэропорту Пулково

Тяжелый металлический груз упал на головы российских стюардесс по вине сотрудника компании по производству бортового питания перед началом рейса. Об этом пишет Telegram-канал «Авиаторщина».

Инцидент произошел в среду, 26 марта, в петербургском аэропорту Пулково. Во время подготовки самолета к вылету в Махачкалу мужчина заносил в хвостовую часть контейнер с медиасервером. В какой-то момент он выскользнул из его рук и упал прямо на головы двух бортпроводниц.

На место сразу же прибыли медики для оказания первой помощи 24-летним девушкам. Одна из них получила травму плеча — ее госпитализировали в больницу с подозрением на перелом ключицы.

«Вторая — ссадины головы и правой голени, и поехала к врачу с подозрением на сотрясение головного мозга, — говорится в сообщении. — По факту травмирования бортпроводниц проводится проверка».

Ранее стюардесса российской авиакомпании «Победа» упала в обморок во время полета. Днем 15 марта Boeing 737 выполнял рейс из Владикавказа в Санкт-Петербург. Когда лайнер находился в районе Твери на высоте более 11 тысяч метров, 26-летней бортпроводнице резко стало плохо.