В Британии подняли вопрос о численности возможных к отправке на Украину миротворцев

В Британии подняли вопрос о возможности отправки миротворцев на Украину

Член Палаты общин парламента Великобритании Ребекка Пол подняла вопрос о численности миротворческого контингента, который может быть отправлен с миссией на Украину. Об этом говорится в ее обращении к британскому правительству, текст которого изучила «Лента.ру».

«Спросить государственного секретаря по вопросам обороны, какую оценку его ведомство сделало относительно численности войск Великобритании, которые могут быть безопасно развернуты в качестве миротворцев на Украине без ущерба для других обязательств в области обороны и безопасности», — говорилось в тексте ее запроса.

Ответ на вопрос депутат предоставил замглавы британского Минобороны Люк Поллард. Он подчеркнул, что не может раскрыть эту информацию. «Дискуссии о том, как наши военные могут обеспечить гарантии безопасности для будущего Украины, продолжаются», — пояснил Поллард.

Ранее агентство Bloomberg сообщило, что премьер-министр Великобритании Стармер и президент Франции Эммануэль Макрон пытаются привлечь 37 стран к созданию коалиции, чтобы разместить миротворцев на Украине и предоставить Киеву гарантии безопасности. По словам британских чиновников, у желающих вступить в коалицию стран спрашивают, какие гарантии они готовы предоставить.

Позднее Макрон заявил, что Европа может разместить военный контингент на Украине без согласия России. Он подчеркнул, что если Украина попросит союзников направить миротворцев и инструкторов на территорию страны, то мнение России учитываться не будет.

