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23:46, 27 марта 2025Бывший СССР

На Украине объяснили невозможность выйти из переговоров

Аналитик Глоба: Украина не может выйти из переговоров из-за разведданных США
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Kevin Lamarque / Reuters

Украина не может выйти из переговоров по урегулированию конфликта с Россией, поскольку в таком случае США перестанут делиться с ней разведывательными данными. Такое мнение высказала украинский аналитик Наталья Глоба, передает РИА Новости.

По ее словам, страна оказалась «на крючке» еще при администрации бывшего американского президента Джо Байдена. Как подчеркивает эксперт, Киев сильно зависит от разведданных США, поэтому не может отказаться от участия в переговорах.

«Если выйдем из переговоров — на следующий день у нас всего этого не будет. Starlink — не проблема, а разведка — это проблема», — отметила она.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что США вновь начали обмениваться разведданными с Украиной. Кроме того, по его словам, Вашингтон возобновил поставки военной помощи Киеву.

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