На Украине объяснили невозможность выйти из переговоров

Аналитик Глоба: Украина не может выйти из переговоров из-за разведданных США

Украина не может выйти из переговоров по урегулированию конфликта с Россией, поскольку в таком случае США перестанут делиться с ней разведывательными данными. Такое мнение высказала украинский аналитик Наталья Глоба, передает РИА Новости.

По ее словам, страна оказалась «на крючке» еще при администрации бывшего американского президента Джо Байдена. Как подчеркивает эксперт, Киев сильно зависит от разведданных США, поэтому не может отказаться от участия в переговорах.

«Если выйдем из переговоров — на следующий день у нас всего этого не будет. Starlink — не проблема, а разведка — это проблема», — отметила она.

Ранее Владимир Зеленский сообщил, что США вновь начали обмениваться разведданными с Украиной. Кроме того, по его словам, Вашингтон возобновил поставки военной помощи Киеву.