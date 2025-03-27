Обращение задержанной главы Гагаузии Путину изучили в Кремле

Песков: В Кремле изучили обращение задержанной главы Гагаузии Путину

В Кремле изучили просьбу задержанной главы Гагаузии Евгении Гуцул помочь в освобождении, обращенной к лидеру РФ Владимиру Путину. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

На вопрос о том, известно ли Москве о просьбе Гуцул, он ответил утвердительно. «Да. Ознакомились», — подчеркнул Песков. Отмечается, что в своем обращении глава Гагаузии попросила российского лидера оказать давление на молдавские власти для ее скорейшего освобождения.

Гуцул была задержана в аэропорту Кишинева в ночь на 26 марта. Уточнялось, что такое решение было принято из-за несоблюдения порядка управления финансовыми средствами политических партий или избирательных фондов. После этого парламент Гагаузии потребовал от властей Молдавии немедленного освобождения политика и прекращения политических репрессий в отношении представителей Гагаузии.

