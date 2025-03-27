Обвиняемый в мошенничестве основатель «Русагро» назвал себя законопослушным гражданином

Задержанный основатель «Русагро» Мошкович сказал, что не хочет умереть в тюрьме

На заседании суда по вопросу об аресте основателя агрохолдинга Русагро Вадима Мошковича, обвиняемого в крупном мошенничестве, защита попросила отпустить его под залог в миллиард рублей. Об этом в своем Telegram-канале сообщает издание Baza.

По данным издания, в ходе заседания Мошкович назвал себя законопослушным 57-летним гражданином. Он отметил, что имеет ишемическую болезнь и не хочет умереть в тюрьме. Информацию о наличии частного самолета, озвученную следствием он опроверг, заявив, что никуда улетать не собирается, тем более при наличии ребенка на иждивении и пожилых родителей.

Ранее в ходе заседания суда об избрании Вадиму Мошковичу меры пресечения следствие заявило о наличии у подозреваемого гражданства Израиля и высказало опасение, что обвиняемый в особо крупном мошенничестве может сбежать из страны.

Вадим Мошкович является основателем и бенефициаром агрохолдинга «Русагро», основателем девелоперской компании Level Group, был членом Совета Федерации (2006–2014), является одним из богатейших бизнесменов России с состоянием, согласно оценке Forbes, 2,7 миллиарда долларов.